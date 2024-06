Erfurt | Vernissage "Next Generation #1"

In der Kunsthalle am Erfurter Fischmarkt stellen junge Thüringer Künstler aus: Ob Malerei, Grafik, Fotografie, Videokunst oder Installationen, die Schau gibt Einblicke in die Werke von rund 20 Kunstschaffende, die größtenteils an der Bauhaus-Universität Weimar, an der Hochschule für Gestaltung und Buchkunst in Leipzig oder an der Burg Giebichenstein in Halle studiert haben. Die Ausstellung ist bis zum 11. August zu sehen.

Freunde von Kurparkkonzerten sind in Georgenthal an der richtigen Adresse. Die Konzertreihe bietet in diesem Jahr neben traditionellen Blasmusik- und Polka-Klängen auch französische Chansons, Schlager und Shantys. Für das kulinarische Wohlbefinden ist gesorgt. Der Eintritt zu diesen Konzerten ist frei.



Die Konzerte finden immer sonntags von 14:30 bis 16:30 Uhr statt. Geplant sind folgende Auftrtitte:



So 30.06.2024 Blaskapelle Oehrenstock 1833

So 07.07.2024 Fröbelstädter Blasmusik

So 14.07.2024 Hiev up – Die Shantys

So 21.07.2024 Dörrberger Musikanten

So 04.08.2024 Blasorchester Wölfis

Sa 10.08.2024 Ironipation - Chansonprogramm

So 18.08.2024 Schmerbacher Blasmusik

So 25.08.2024 Karin Roth – Grüße vom Rennsteig

So 01.09.2024 Gräfenhainer Blasmusikanten

Sanftes Licht, leiser Ton und ein entspannter Film mit Baby. Beim sogenannten Kinderwagen-Kino im Metropol-Kino Gera sollen Mamis und Papis mal auf ihre Kosten kommen, während die Babys schlafen, kuscheln oder auch mal laut werden dürfen. Diesmal steht der Film "Was uns hält" auf dem Programm. Film ab, heißt es am Dienstag, den 25. Juni ab 10:30 Uhr im Metropol Gera.

Ein sagenhafter Spaziergang durch Meiningen erwartet Kinder und Familien am 25. Juni. Die Stadt- und Kreisbibliothek "Anna Seghers" und die Meininger Museen bieten wieder ein Ferienprogramm an. Museumspädagogin Nadine Zentgraf begibt sich mit den Gästen in der Innenstadt auf die Spuren des Schriftstellers Ludwig Bechstein. Im Anschluss werden seine Märchen in der Bibliothek erzählt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Treffpunkt ist um14 Uhr der Eingang von Schloss Elisabethenburg. Der Eintritt kostet vier Euro. Anmeldungen sind unter besucherservice@meiningermuseen.de möglich.

Auch in diesem Sommer findet wieder der "Mühlhäuser kleinKUNSTsommer" statt. Bis zum 30. Juni wird hier eine sommerliche Mischung aus Musik, Kunstcomedy und Kabarett geboten. Im Altstadt-Flair auf dem Syndikatshof (Neue Straße 11) und dem Rathaushof (Ratsstraße 19) genießen Sie den Charme des Kleinkunstgenres bei einem guten Getränk und kleinen Leckereien. Hier finden Sie mehr Infos zum Programm.

Kitsch! Für die einen ist es Kunst, für die anderen kann das weg. Kitsch ist subjektiv und Geschmackssache. Im Museum Tabakspeicher in Nordhausen dreht sich gerade alles um das Thema Kitsch, darunter Tierfiguren oder Urlaubsmitbringsel Mode, Film etc. Die Ausstellung kann dienstags bis sonntags zwischen 10 Uhr und 17 Uhr besucht werden.

Der Maler Lothar Zitzmann (1924-1977) zählt zu den herausragenden Künstlern der ostdeutschen Kunstgeschichte. Mit seinem "lapidaren Realismus" entwickelte er eine eigene Bildsprache, die sich mit den Beziehungen von Körpern im Raum beschäftigt. Anlässlich seines 100. Geburtstages zeigt das Museum Schloss Burgk eine Exposition mit Gemälden und Zeichnungen, darunter Hauptwerken aus musealen Sammlungen und aus Privatbesitz.