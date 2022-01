Am 6. Januar hat das Wildkatzendorf ausnahmsweise auch unter der Woche geöffnet - Grund ist der Dreikönigstag, der in manchen Bundesländern ein Feiertag ist. Sonst ist das Wildkatzendorf aktuell am Wochenende offen. Der Luchsnachwuchs aus dem vergangenen Jahr gewöhnt sich gerade noch an die Besucher - und ihre neuen Namen, denn die stehen erst wenige Tage fest: Freya, Finja und Norik heißt nun die Dreierbande aus 2021. Das Wildkatzendorf ist jetzt in der Nebensaison an allen Wochenenden und als Sonderöffnungstag auch am 6. Januar von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Aktuell gelten für den Besuch von Ausstellung und Freigelände die 2-G-Regeln (Geimpft oder Genesen, Nachweis erforderlich; Kinder bis sechs Jahre ausgenommen, für Kinder im Schulalter reicht Nachweis über Testbeteiligung in der Schule, Moderierte Schaufütterungen Wildkatzen: 11, 13 Uhr, 15 Uhr Luchse: 15:30 Uhr)