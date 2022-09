Die gestiegenen Kosten für Lebensmittel, erhöhte Ausgaben für Nebenkosten-Vorauszahlungen und die Preise für Benzin belasten die kleine Familie mit geringem Einkommen sehr. Mutter Bianka Wontroba hat gerade eine eine Ausbildung zur Erzieherin beendet und bewirbt sich auf Stellen. Sie lebt allein mit ihren drei Kindern in Gera in Thüringen. Von den Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung kommt bei ihr nur wenig an – und so wächst ihre Angst, sich in den nächsten Monaten verschulden zu müssen.

Das Familieneinkommen liegt bei rund 2.500 Euro. Bianka Wontroba sagt, damit hätten sie etwas mehr, als wenn sie Hartz IV beziehen würden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das monatliche Einkommen setzt sich bei ihr so zusammen: "Es sind einmal 950 Euro Erziehungsrente", sagt die 38-Jährige. Diese bekomme sie, weil der Vater von Melissa (16), Maja (13) und Benjamin (12) verstorben ist. "Die Kinder bekommen jeder 199 Euro Halbwaisenrente." Dazu komme das Kindergeld von insgesamt 663 Euro und 316 Euro Pflegegeld. "Benjamin kam mit einer Erkrankung zu Welt und infolgedessen hat er einen Pflegegrad." Das macht insgesamt rund 2.500 Euro Familieneinkommen. Bianka Wontroba sagt, damit hätten sie etwas mehr, als wenn sie Hartz IV beziehen würden.

Die Ausgaben der Familie pro Monat

Dem stehen die Ausgaben der vierköpfigen Familie gegenüber: "Wir haben vorher 630 Euro Miete bezahlt, und jetzt wurden die Betriebskosten um 200 Euro hochgesetzt", sagt die alleinerziehende Mutter. Die Abrechnung sei so hoch gewesen. "Also 830 Euro im Monat. Das ist wirklich sehr viel. Das reißt noch mal ein ordentliches Loch in die Kasse." Sie wisse nicht, wie sie das auffangen könne, da auch sonst vieles teurer werde und sie nirgends sparen könne.