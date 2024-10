Fahrgäste können am Freitag, den 1. November kostenlos den Nahverkehr im VMT-Gebiet nutzen. Für die Aktion "FreifahrtFreitag" ist keine Anmeldung nötig - Passagiere können einfach in Bus, Zug und Straßenbahn des Verkehrsverbundes einsteigen. FAIRTIQ-Nutzende müssen nicht einchecken. Lediglich Hunde und Fahrräder können nicht kostenlos mitgenommen werden. Mehr Infos zur Aktion finden sich auf der Seite des VMT .

Im VMT-Gebiet liegen zahlreiche sehenswerte Ausflugsziele, die am Aktionstag kostenlos per Nahverkehr erreicht werden können. Auf Luthers Spuren lässt es sich rund um die Wartburg in Eisenach wandeln. Auch bei Gera, Jena und Weimar können Monumente und Gebäude längst vergangener Zeiten bewundert werden. Das Thüringer Weltkulturerbe liegt ebenfalls zum Teil im VMT-Gebiet. Wer Burgen und Schlösser wie das Schloss Molsdorf bei Erfurt oder das Schloss Friedenstein bei Gotha erkunden möchte, kann den Weg dorthin am VMT-Aktionstag ebenfalls kostenlos zurücklegen. Welche sonstigen Ausflusgziele sich auch im Herbst lohnen, haben wir hier gesammelt. Und einen Überblick über Veranstaltungen in ganz Thüringen finden Sie in unseren Veranstaltungstipps.