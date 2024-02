Bildrechte: imago images/Gerhard König

Leerer Koffer Weltcup in Marokko: Flinte von Thüringer Sportschütze verschwunden

Hauptinhalt

11. Februar 2024, 16:27 Uhr

Kurz vor dem Weltcup in Marokko ist die Schrotflinte des deutschen Sportschützen Vincent Haaga abhanden gekommen. Am Flughafen wurde ihm ein leerer Waffenkoffer übergeben. Von einer Teilnahme am Turnier will er nun absehen und wichtige Punkte für die Olympia-Rangliste auf anderen Wettkämpfen sammeln.