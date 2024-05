Am Samstag sind thüringenweit hunderte Menschen für Demokratie und Weltoffenheit auf die Straße gegangen. Zu dem Aktionstag hatte die Initiative "Weltoffenes Thüringen" aufgerufen. In Jena beteiligten sich nach Veranstalterangaben rund 1.000 Menschen an der Demonstration und den Gesprächsangeboten, in Eisenach mehr als 400. Auch in Weimar fanden Aktionen statt.