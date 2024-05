Er bezeichnet Wahlen als "eines meiner Hobbys". Wann genau Christian Stadali zum ersten Mal als Beisitzer im Wahllokal saß, kann er nicht sagen. Aber er weiß noch, dass er es großartig fand: "Ich hatte einen total netten Chef, der ist im Brotberuf Nachtwächter in einem Hotel und der hat das total gut, total ruhig gemacht. Wir hatten gute Laune, es war richtig professionell." Damit fing alles an, denn an diesem Abend beschloss Stadali, dass er auch Wahlvorsteher werden will.