Aus gutem Grund, sagt der liberale Oberbürgermeister Thomas Nitzsche: "Wir wissen, dass wir den Erfolg, den wir auch als Stadt haben nur deswegen haben, weil wir so international sind, weil wir interessant sind für Menschen von überall her hierhierzukommen und die dann auch hierbleiben wollen."

Mit-Initiator Eric Wrasse, Pädagogischer Leiter der Europäischen Jugend- und Begegnungsstätte in Weimar, drückt es so aus: Wir können nicht hinnehmen, dass eine rechtsextreme Partei Einfluss auf die Regierungspolitik in diesem Bundesland bekommt. Wir sind auch das Bundesland mit dem NSU, wir haben viel Alltagsrassismus, es gibt so viele Menschen, die sich bedroht fühlen. Und wir haben einfach gedacht, wir wollen mit einer positiven werteorientierten Initiative an die Öffentlichkeit gehen und ein Zeichen setzen.