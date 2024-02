Bleibt noch dieses Szenario: Alle schaffen es in den Landtag. Rekordverdächtige acht Fraktionen würden die Mandate dann unter sich aufteilen. Klingt das nach eindeutigeren Mehrheitsverhältnissen und einem regierbareren Land? Nein! Die Mehrheitsfindung wäre noch schwerer als jetzt. Es müsste völlig neue Bündnisse gefunden und zum Teil massive inhaltliche Unterschiede überbrückt werden. Ein Unterfangen, an dem wir in Thüringen - oder besser gesagt seine politischen Akteure - schon mehrfach gescheitert sind. Was droht, sind weitere fünf Jahre in einer Hängepartie. Insofern ist das Mehr an Auswahl auf dem Stimmzettel nicht nur positiv. Und das in einer Zeit, in der sich noch mehr Negatives verbietet.