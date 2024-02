Mitglieder fechten die Umwandlung der Werteunion (WU) von einem Verein in eine politische Partei an. Wie die "Welt" berichtet , haben mindestens zwei Mitglieder des Vereins Werteunion beim zuständigen Amtsgericht Mannheim Einspruch erhoben. Das Gericht soll demnach die Abstimmung über die Parteigründung rechtlich prüfen und die "Zweckänderung nicht in das Vereinsregister eintragen".

Die Kritiker argumentieren dem Bericht zufolge, dass bei der Abstimmung über die Umwandlung des Vereins im Januar in Erfurt lediglich rund 300 Mitglieder anwesend waren, davon etliche nicht stimmberechtigte Neu-Mitglieder. Dies sei nur ein Bruchteil der rund 4.000 Vereinsmitglieder gewesen. Jürgen Matthes, einer der Beschwerdeführer, sagte der "Welt": "Bei der Mitgliederversammlung in Erfurt war nur ein nicht repräsentativer Teil der Vereinsmitglieder vor Ort, es gibt bis heute kein Protokoll über die Abläufe dort". Matthes ist CDU-Mitglied, ehemaliger Abgeordneter des Berliner Abgeordnetenhauses und möchte nicht aus seiner Partei austreten. Die CDU hat WU-Mitgliedern jedoch mit Ausschluss gedroht.

Derweil verlor die Werteunion seit ihrer offiziellen Parteigründung zwei prominente Mitglieder. Am Montag erklärten Markus Krall und Max Otte ihre Austritte. Otte war einst selbst Bundesvorsitzender der Werteunion und trat für die AfD als Kandidat für die Wahl des Bundespräsidenten an, obwohl er selbst damals CDU-Mitglied war. Otte bemängelte, die Partei stehe nicht für eine Politikwende. Krall prophezeit in erfolgreichen Büchern den Zusammenbruch des Finanzsystems und steht dem Reisbürger-Milieu nahe. Krall kritisierte im Online-Dienst X, der Vorstand der Werteunion vertrete in seiner Mehrheit eine 'Wasch mich, aber mach mich nicht nass'-Partei".