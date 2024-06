Die Zeiten am Landestheater Eisenach sind gerade turbulent. Mitarbeitende – laut Gewerkschaft zehn von insgesamt 80 – haben vor etwa zwei Wochen einen anonymen Brief veröffentlicht, mit Vorwürfen gegen die Theaterleitung .

Gleichzeitig steht das Landestheater vor einem Umbruch. Die Junge Schauspiel-Sparte ist Geschichte. Am Wochenende wurde die letzte Vorstellung gespielt. Nach einem Spardiktat von Anfang der 2000er-Jahre gab es an dem Haus nur noch zwei Sparten: Ballett sowie Kinder- und Jugendtheater. Schauspiel- und Musiktheaterproduktionen wurden seitdem aus Meiningen und Rudolstadt eingekauft.

Ab nächster Saison soll es nun wieder einen eigenen Abendspielplan geben. Im Gegenzug wird die Junge Schauspiel-Sparte in der bestehenden Form abgeschafft.

Diese Entscheidung hat auch Kritik hervorgerufen, weil sich das Junge Schauspiel nach zahlreichen Personalwechseln gerade zu finden und zu stabilisieren schien. Mit dem Projekt "Die grüne Bande" war es zudem gelungen, eine hochdotierte Förderung der Bundeskulturstiftung Jupiter an Land zu ziehen. Insgesamt wurde das Projekt anlässlich des 35-jährigen Mauerfall-Jubiläums mit 90.000 Euro unterstützt.

Die "Wandertheater-Performance" wurde gemeinsam mit der freien Theatergruppe Kollektiv Proton und Studierenden der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin erarbeitet und an verschiedenen Orten in der Region open air aufgeführt – ein partizipatives Rechercheprojekt mit dem Ziel, Kindern ab fünf Jahren Geschichten aus dem ehemaligen DDR-Grenzgebiet, das heute als "Grünes Band" renaturiert ist, nahe zu bringen.