Es ist das Ende des Siebenjährigen Kriegs. Schauplatz des Stücks ist ein Wirtshaus in Berlin, an den grauen Wänden kriecht Feuchtigkeit hoch. Auf einer Sofagruppe vorne im Bild spielt sich dann das ganze Drama ab: Es geht um die Liebe zwischen Minna, der Tochter aus reichem Haus, und Tellheim, einem preußischem Major, der gerade aus dem Krieg kommt. Tellheim ist nicht nur kriegsversehrt – einer seiner Arme ist gelähmt – sondern auf Grund eines Irrtums auch unehrenhaft entlassen worden. In Summe genug, ihn in eine tiefe Männlichkeitskrise zu stürzen.