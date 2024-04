Bildrechte: imago images/Hanke

Inklusion Wie in Eisenach Theater für Blinde und Sehbehinderte erlebbar wird

20. April 2024, 18:00 Uhr

Wer nicht sehen kann, was geschieht, wird einen Theaterbesuch kaum genießen können. Dort kommt es nicht sonderlich gut an, sich vom Nachbarn erzählen zu lassen, was gerade vor sich geht. Genau das aber passiert bei der Audiodeskription - allerdings wird die Hörbeschreibung per Funk auf einen Kopfhörer geschickt - und der Erzähler sitzt gut vorbereitet in einer Sprecherkabine. Am Landestheater Eisenach wird das jetzt ausprobiert.