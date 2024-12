Der Landkreis Gotha geht ohne gültigen Haushalt in das neue Jahr. Der Kreistag hat am Mittwochabend erneut einem Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion zugestimmt. Wie er im Vorfeld bereits ankündigte, wird Landrat Onno Eckert (SPD) den Antrag beanstanden und diesen rechtlich prüfen lassen. Damit wird es ab Januar eine vorläufige Haushaltsführung im Landkreis Gotha geben.

Der Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion will eine von der Verwaltung geplante Erhöhung der Kreisumlage um rund ein Prozent verhindern. Im Gegenzug soll der Kreis 4,5 Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt entnehmen und den Hebesatz dann neu berechnen. Als Grund nannte die Fraktion regelmäßige Überschüsse des Kreises von jährlich sechs Millionen Euro pro Jahr in den letzten sechs Jahren. Landrat Eckert bezeichnete den Antrag dagegen als leichtfertig. Niedrigere Hebesätze hätte Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit des Kreises, die heute noch nicht absehbar seien, so der SPD-Politiker.