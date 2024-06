Rund 100 Kunstwerke aus der ganzen Welt hängen aktuell im Museum des italienischen Luxus-Autoherstellers Lamborghini in Sant'Agata Bolognese - anlässlich des 60. Firmenjubiläums. Darunter befindet sich auch ein zwei mal zwei Meter großes Stiergemälde aus Thüringen. Gemalt hat es die Berliner Künstlerin Nicole Leidenfrost, die seit 2021 zusammen mit ihrem Mann im beschaulichen Schnepfenthal im Landkreis Gotha lebt. Dort ist das Kunstwerk im vergangenen Jahr in ihrer Werkstatt entstanden - seit Mitte Mai wird es in Italien der Welt präsentiert. Doch wie kommt eine Malerin in Thüringen an so einen großen Auftrag?

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

"Eigentlich war es ganz banal", sagt Nicole Leidenfrost. Sie male gerne Tiere, die Kraft verkörpern - zum Beispiel Löwen oder Stiere. Da sich der Stier auch im Wappen von Lamborghini befindet, hatte Leidenfrost im Jahr 2017 ein paar Lamborghini-Händler angeschrieben und ihnen ihre Kunstwerke vorgestellt und schmackhaft gemacht. "Bei mir dürfen sie die Motorhaube aufmachen", schrieb Leidenfrost damals an die Händler und machte sich dadurch interessant. Recht schnell wurde sie von Lamborghini-Händlern aus Nürnberg und Hamburg eingeladen und ihre ersten Kunstwerke hingen in den Schauräumen der Autohändler.

60. Lamborghini-Geburtstag wird zu Schlüsselmoment für Künstlerin

Anfang des vergangenen Jahres gab es dann anlässlich des 60. Jubiläums von Lamborghini den Auftrag vom Hamburger Lamborghini-Händler für Nicole Leidenfrost. Sie sollte ein Gemälde mit dem Lamborghini-Stier malen. Für Leidenfrost eigentlich tägliches Geschäft. Doch dabei blieb es nicht, berichtet die Künstlerin: "Der Händler hatte mich angerufen und gesagt, dass im Produkt der Bezug zum Hamburger Autohändler zu sehen sein soll. Deswegen sollte ich die Elbphilharmonie im Bild integrieren."

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Außerdem sollte die Künstlerin das Thema "Vom Vorreiter der Technik bis zum Hybridmotor" darstellen. Also hatte sich Nicole Leidenfrost in ihrer Werkstatt in Schnepfenthal überlegt, was Lamborghini für sie ausmacht, und so entstand Schritt für Schritt das Kunstwerk mit dem Namen "Beyond Horsepower - the bull" aus Acryl.

Mein Wunsch war es, dass einmal ein Kunstwerk von mir in diesem Museum hängt. Nicole Leidenfrost, Künstlerin

Leidenfrost hielt auch immer wieder Rücksprache mit dem Hamburger Autohändler: "Ich habe nicht irgendwas abgeliefert, sondern ich habe versucht, den Autohändler immer mit ins Boot zu holen. Ich habe schrittweise gearbeitet und dem Hamburger Händler gezeigt, wie ich vorgehe und ob ich auf dem richtigen Weg bin", sagte Leidenfrost. So konnte das exklusive Gemälde passgenau entstehen. Jetzt wird das Kunstwerk in Italien im Lamborghini-Museum noch bis Anfang 2025 ausgestellt. Damit geht für Künstlerin Leidenfrost ein kleiner Traum in Erfüllung: "Ich habe mich schon sehr gefreut. Mein Wunsch war es, dass einmal ein Kunstwerk von mir in diesem Museum hängt."

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Auswärtiges Amt soll Leidenfrosts Gemälde in Geschenke-Sammlung aufnehmen

Doch der Lamborghini-Stier ist nicht das einzige Gemälde von Nicole Leidenfrost, das auf internationalem Boden ausgestellt wird. Sogar im Buckingham Palace in London in der sogenannten "Royal Collection" hängt ein Kunstwerk von ihr. Es war im Jahr 2015 ein Staatsgeschenk vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck an Queen Elisabeth II. An diesen Auftrag kam Leidenfrost ganz zufällig, weil sie auf einer Charity-Auktion von einem anderen Künstler mitbekam, dass sich dessen Kunstwerke im Geschenke-Pool des Auswärtigen Amtes befinden.