"Man muss verrückt sein, um das zu machen"

"Aber etwas fehlt, dass ich traurig bin, wenn ich nicht künstlerisch arbeite. Und da habe ich mir gesagt: Okay, jetzt hast du genug nach Feierabend gemalt. Du musst da jetzt irgendwie gucken, dass du da was Dauerhaftes daraus machst. Sonst bin ich einfach nicht vollständig.“

Kunststudium macht keinen Künstler

Und weil er es gleich richtig machen wollte, begann Heinzz Flottran zu studieren. Freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar. Allerdings sei das komplett anders als erwartet gelaufen, erinnert Flottran sich: "Das, was ich eigentlich erhofft hatte, ist nicht eingetreten. Und das, woran ich gar nicht gedacht habe, das hat mich dann doch irgendwie begeistert und hat mir auch sehr viel gegeben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das so gelaufen wäre, dass man sagt, ich fange jetzt eine Art Berufsausbildung an und kann dann mit dem Ergebnis dieses Studiums irgendwie zurechtkommen. Also so ist es nicht gewesen." Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Er erzählt, dass er sich beispielsweise als Maler bis heute als Autodidakt sieht. Wichtig dagegen war das Umfeld an der Uni. "Es gab eine Metallwerkstatt, die Gipswerkstatt, die Holzwerkstatt und die Fotowerkstatt. Und vor allen Dingen war auch wichtig, dass es Mitstudenten gab, die in bestimmten Bereichen durchaus überdurchschnittlich weit entwickelt waren und von denen man viel lernen konnte."

In diesem kunstfreundlichen Umfeld konnte er vieles ausprobieren. "Man hat die Sachen aus dem eigenen Kopf 'herausprobiert‘. Dann waren die auch weg." Und danach konnte Heinzz Flottran sich den Projekten zuwenden, die für ihn eine realistische Aussicht auf Erfolg hatten.

In verschiedenen künstlerischen Sparten aktiv

Bis heute ist seine Kunst sehr vielseitig. Zwar besteht der Hauptteil seiner Arbeit aus Porträtmalerei. Darauf reduzieren will und kann er sich aber nicht. "Es ist gar nicht so einfach zu sagen, was ich für ein Künstler bin, also im Sinne der ausgeführten künstlerischen Sparte."

Er schnitzt Gips- und Holzfiguren, gestaltet Skulpturen, entwirft und malt Schilder. Das ist aber nicht alles: "Ich mache auch mal einen Guss, restauriere Bilder, vergolde etwas oder baue einen Rahmen." Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Was ihm am meisten Freude macht, kann er nicht sagen. "Es gibt ja historisch auch immer wieder Versuche, die einzelnen künstlerischen Sparten gewissermaßen gegeneinander zu stellen, in einen Wettbewerb treten zu lassen und zu sagen ja, diese Sparte ist nun höher zu bewerten als eine andere. Aber ich konnte dem eigentlich nie wirklich zustimmen."