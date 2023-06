"Das Familienleben vor und nach der Arbeit zu organisieren, ist fast nicht mehr möglich. Nachdem ich meine Tochter über die Umleitung 50 Minuten in die Kita nach Gamstädt gebracht habe, darf ich dieselbe Strecke abends noch einmal fahren, weil mein Sohn vom Fußball in Neudietendorf abgeholt werden muss", sagt Melanie Sänger und versteht die Behörden nicht.

Rein und raus geht es in Nottleben derzeit nur über eine Plattenstraße, einen landwirtschaftlichen Weg. Wer nach Erfurt will, muss erst einmal 15 Minuten Richtung Gotha, in die falsche Richtung, fahren. Dann durch Gotha durch und in Siebleben Richtung Süden nach Seebergen.