Gotha Nach Tod in Polizeizelle ermittelt die Staatsanwaltschaft

Nach dem Tod eines 31-jährigen Mannes im Polizeiarrest in Gotha hat die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei wird auch das Gewahrsamsbuch geprüft. Für die Dauer eines Gewahrsam müsse der Gefangene mehrfach kontrolliert werden, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion in Erfurt MDR THÜRINGEN. Die Kontrollen sind im Gewahrsamsbuch nachzuweisen. Ob dies passiert ist, werde derzeit geprüft.

Der unter Alkohol stehende Mann war am Montag festgenommen worden. Gegen seine Festnahme soll er sich gewehrt haben. Gegen 1:40 Uhr am Dienstag fanden die Beamten den Mann leblos in der Zelle.