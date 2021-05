Bad Liebenstein Awo will an Senioren-WG im "Haus Charlotte" festhalten

Nach zwischenzeitlichen Bedenken will die Arbeiterwohlfahrt Thüringen nun doch an einem in Bad Liebenstein geplanten Projekt einer Senioren-WG festhalten. Darauf hätten sich die AWO-Tochterfirma AJS gGmbH und die Kommune verständigt, teilte Bad Liebensteins Bürgermeister Michael Brodführer (CDU) am Mittwoch mit. Jedoch wolle die AJS das Projekt im ehemaligen Hotel "Haus Charlotte" nicht mehr als Bauherr umsetzen, sondern künftig als Mieter auftreten. Laut Brodführer wollen die Stadt und die AJS und nun gemeinsam nach einem Investor suchen.