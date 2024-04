Nach dem Rauswurf des ehemaligen Fußballprofis Stefan Effenberg bei der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden wollen sich beide Seiten offenbar außergerichtlich einigen. Wie das Arbeitsgericht Suhl am Freitag mitteilte, wurde der für kommenden Mittwoch geplante Gütetermin aufgehoben.

Beide Parteien befänden sich in außergerichtlichen Güteverhandlungen, so die Begründung des Gerichts. Die Bank bestätigte auf Anfrage von MDR Investigativ die Verhandlungen. "Weiter äußern wir uns nicht dazu", sagte Bank-Sprecher Asmus Schütt.

Die seit Dezember von Sonderbeauftragten der Finanzaufsicht Bafin geführte Bank hatte Effenberg zum 1. April gekündigt. Grund war, dass sich das in Turbulenzen geratene Südthüringer Geldinstitut aus dem Fußball-Geschäft zurückziehen will. Gegen seine Kündigung hatte Effenberg Klage am Arbeitsgericht Suhl eingereicht.