Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Motorsport 60. Rallye Wartburg in Eisenach - 62 Teams am Start

Hauptinhalt

20. April 2024, 15:20 Uhr

Mit der technischen Abnahme begann am Samstagvormittag in Eisenach die 60. Rallye Wartburg. Nach zwei Jahren Pause findet die Traditionsveranstaltung in etwas kleinerer Form statt.