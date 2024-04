In Eisenach darf nicht mehr entlang der B19 in der Nähe der Drachenschlucht geparkt werden. Der befestigte Seitenstreifen werde aus Gründen der Verkehrssicherheit aufgehoben, teilte die Stadt mit. Vor allem an Feiertagen und bei schönem Wetter hatten Autofahrer in der Nähe auch wild geparkt.