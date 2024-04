Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Automarkt Opel will mit neuem Grandland deutlich mehr Autos verkaufen

23. April 2024, 18:27 Uhr

Anfang der 90er-Jahre galt es als eine der produktivsten Autofabriken in Europa: das Opel-Werk in Eisenach. Seitdem hat es immer wieder Sorgen um den Bestand des Werks gegeben. Diese Sorgen konnte der Mutterkonzern Stellantis im vergangenen Jahr vorerst zerstreuen: Stellantis gab bekannt, dass in Eisenach künftig das neue vollelektrische Modell des Grandland vom Band laufen soll. 130 Millionen Euro wurden seitdem in den Standort investiert. Am Dienstag startete die Vorserienproduktion des Autos.