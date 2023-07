Eisenach Baustelle in der Touristenattraktion: Drachenschlucht bekommt neuen Laufweg

In einem Teil der Eisenacher Drachenschlucht passen Spezialisten in den Sommerferien einen Gitterrost über dem Bachbett ein – der künftige Laufweg für Besucher. Damit soll der Aufwand für das Forstamt sinken, denn in der Vergangenheit hatten Unwetter und Starkregen immer wieder die Holzeinbauten zerstört. Das soll sich jetzt auch im oberen Teil der Schlucht ändern.