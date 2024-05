Für die Sanierung bekam Bad Salzungen nicht die erhofften Fördermittel. Damit war klar, sagt der Bürgermeister: Es kann nur schrittweise etwas bewegt werden. In diesem Jahr fließt etwa eine halbe Million Euro in die Sportstätte. Bereits im Gange ist die energetische Sanierung des Vereinsheims der Fußballer. Dort wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut, eine Photovoltaikanlage kommt dazu .

Der Schützenverein hofft darauf, den Hartplatz oberhalb des Stadions weiter nutzen zu können. Der Verein hat vor zehn Jahren die Sparte Bogensport aufgebaut und sich damit stark verjüngt. Auf dem Hartplatz sollen Wettkämpfe stattfinden, gleich daneben plant der Verein noch in diesem Jahr einen Bogenparcours mit dreidimensionalen Zielen im Wald, für sogenanntes jagdliches Bogenschießen. Als Lager und für Wettkämpfe will die Stadt den Schützen einen Container auf den Hartplatz stellen. Tiefenort ist mittlerweile einer von vier regionalen Stützpunkten des Deutschen Schützenbundes in Thüringen, um Bogensport-Nachwuchs zu sichten.

Und was ist aus den Kunstrasen-Plänen geworden? Für das Kaffeetälchen sind sie vom Tisch, so der Bürgermeister. Um die Nachwuchsarbeit der Fußballer zu würdigen, soll stattdessen mit Hilfe des Wartburgkreises auf der Heerstatt in Tiefenort ein Kunstrasen-Trainingsplatz entstehen - mit Leichtathletikanlagen, beides nutzbar auch für den Schulsport. Ralf Rubisch wünscht sich, dass dieser Kunstrasenplatz etwas größer ausfällt. Das kleinste Großfeld wäre "die optimale Lösung, weil beim Nachwuchs ab C-Jugend auf Großfeld gespielt wird". Kunstrasen im Kaffeetälchen wäre für ihn auch kein Tabu, räumt er ein. Wenn das Flair so bleibe - "unsere Fußballer haben nichts gegen Kunstrasen".