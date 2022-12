In den kommenden Monaten wird mit Hilfe des Thüringer Umweltministeriums ein weiteres Gehege gebaut, in dem die Jungtiere unter möglichst naturnahen Bedingungen und ohne Kontakt zu Menschen aufwachsen und so für das Auswildern vorbereitet werden. Die ersten Bewohner werden die beiden Jungluchse sein, die im Mai 2022 in Hütscheroda geboren wurden.