Rund 12,5 Millionen Euro fließen in Bad Salzungen in die Sanierung des Gradierwerks. Das Herzstück des Kurbetriebs, die heilsamen Gradierwände, waren allerdings so marode, dass sie niedergelegt und neu aufgebaut werden mussten. Nach Abriss und Arbeiten an der Solewanne ist jetzt zumindest an der Westwand der Baufortschritt unverkennbar: Auf gut einem Drittel der Länge steht bereits die Holzkonstruktion.