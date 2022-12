In Schweina eine Fackel zu binden, ist Ehre und Verpflichtung zugleich. Aber vor allem ein schöner Anlass, Vereinsleben oder Nachbarschaft zu pflegen. Deshalb haben sich am vierten Adventswochenende bei klirrender Kälte recht viele bei Andreas Jupe und seinem Bruder Marcel Hess im Goetheweg eingefunden. In der Garage ist geheizt, Bänke und heiße Getränke stehen bereit, später soll noch gegrillt werden.