FAQ Fragen und Antworten zur Strompreisbremse in Thüringen

Wir beantworten die wichtigsten Fragen: wie die Bremse funktioniert, welche Preise in Ordnung sind und ob in Thüringen wegen klammer Stadtwerke auch Schwimmbäder schließen müssen.

Die Preisbremse des Bundes soll garantieren, dass für 80 Prozent des letzten Jahresverbrauchs ein Limit von 40 Cent pro Kilowattstunde gilt. Wer also auf seiner letzten Jahresrechnung 2000 Kilowattstunden stehen hatte, für den dürfen 1600 Kilowattstunden in diesem Jahr maximal 40 Cent pro Kilowattstunde kosten.

Was darüber hinaus verbraucht wird, bekommt den Preis, den der Versorger aufruft. Und das können je nach Tarif in Thüringen bis zu 86 Cent sein. Die Preisbremse regt also auch zum Sparen an.