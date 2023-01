An diesem 23. Januar bleibt den Mietern das Schlimmste erspart: Die Heizungen werden nicht kalt, aus den Wasserhähnen fließt weiter warmes Wasser. In buchstäblich letzter Minute sind offene Rechnungen dafür vom Eigentümer der Häuser beglichen worden.

Das "vorerst" wundert Familie Kittlaus gar nicht. Sie kam gerade noch im richtigen Augenblick dazu, als in der Nachbarschaft die Hausstrom-Zähler ausgebaut wurden. Sie schafften es, dies für ihr Haus zu stoppen. Aber sie erfuhren so auch davon, dass die alten Zähler aus DDR-Zeiten längst vom Vermieter hätten ausgetauscht werden sollen. Natürlich auf seine Kosten.

Mehrere Häuser haben in Altenburg seit Monaten kein Licht in Kellern und Hausfluren. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

"Nein, wir sind keine Exoten. So etwas gibt es nicht nur in Altenburg." Ewa-Geschäftsführerin Andrea Schappmann bezieht sich auf den Gedankenaustausch mit Geschäftsführerkollegen in vielen anderen Städten. Auch dort kenne man Hauseigentümergesellschaften, die Rechnungen nicht oder sehr spät begleichen. Auch dort gebe es Situationen, in denen Mieter bei den Betriebskosten für Leistungen zur Kasse gebeten werden, die so nicht erbracht werden. Für die betroffenen Mieter in Altenburg geht es da zum Beispiel um die Arbeit von Hausmeistern - wie jetzt beim Winterdienst.