Eine Bevölkerung, die weniger statt mehr wird und zudem weiter altert: Das sind laut Wirtschaftsministerium die Gründe dafür, dass Thüringen bei der Wirtschaftsleistung im bundesweiten Vergleich hinterher hinkt - und das trotz hoher Zuwachsraten. So lag das Bruttoinlandsprodukt 2022 je Einwohner im Freistaat mit rund 33.700 Euro deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von rund 46.000 Euro.

Das berichtet die " Thüringer Allgemeine " und beruft sich auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion an die Landesregierung. Thüringen belegt damit den vorletzten Platz im Bundesländer-Vergleich. Nur in Mecklenburg-Vorpommern ist die Wirtschaftskraft noch geringer.

Dennoch konnte Thüringen in den vergangenen Jahren (2018 bis 2022) in der Wirtschaftskraft deutlich aufholen und verzeichnete laut Bericht ein Plus von 16 Prozent und lag damit deutlich über dem Bundesschnitt von rund 13 Prozent. Positiv entwickelt haben sich demnach auch die Arbeitsproduktivität und die Bruttolöhne- und gehälter.