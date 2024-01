Zuletzt hatte der Arbeitgeberverband BDA der Ampel-Regierung in der Mitte der Amtszeit ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die Unternehmen hätten das Vertrauen in die Koalition aus SPD, Grünen und FDP verloren, sagte Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger in Berlin und fügte hinzu: "Es muss jetzt endlich was passieren." Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft müssten besser werden und insbesondere Bürokratie abgebaut werden.