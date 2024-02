Die durchschnittliche Nettokaltmiete in den Verbandswohnungen - also die Grundmiete ohne Betriebskosten - bewegte sich in Thüringen Ende 2022 bei einer Erstvermietung je Quadratmeter zwischen 8,66 Euro im ländlichen Raum und 9,23 Euro in den Städten Erfurt, Weimar und Jena. Um jedoch die Kosten der Investitionen zu decken, müssten Mieten von 16 bis 18 Euro pro Quadratmeter verlangt werden.