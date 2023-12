Bildrechte: picture alliance/dpa/Martin Schutt

Kommunen Bausewein: Erfurt steuert auf Wohnungsnot zu

28. Dezember 2023, 19:12 Uhr

So schlimm wie in München ist die Wohnungsnot in Erfurt noch nicht, aber die Lage in der Thüringer Landeshauptstadt reicht fast an die der bayerischen Landeshauptstadt heran. Sagt Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und meint damit den Mangel an verfügbarem Wohnraum in der Stadt. Und er beklagt eine mangelnde Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Wegen der Wohnungsnot prüft die Stadt auch, Flüchtlinge in Zelten unterzubringen.