Bundesumweltministerin Steffi Lemke plant, einen schnelleren Abschuss von Wölfen zu erlauben. Wie die Grünen-Politikern am Donnerstag in einem Schreiben mitteilte , soll das in bestimmten Regionen möglich werden, wenn ein Wolf ein Weidetier gerissen und Schutzvorkehrungen wie einen Zaun überwunden hat. Damit sollten Schafe und andere Weidetiere besser geschützt werden.

Konkret plädiert Lemke für eine Sonderregelung. So solle per Ausnahmegenehmigung in einem Zeitraum von 21 Tagen in einem Umkreis von 1.000 von der Rissstelle auf den Wolf geschossen werden dürfen. Dafür müsse nicht mehr wie bisher erst auf eine DNA-Analyse gewartet werden. Diese ist bislang gesetzlich verpflichtend, damit Jäger die unter Artenschutz gestellten Tiere nicht wahllos erschießen.