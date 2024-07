Čevapčići kriegt man in Belgrad überall, sowohl in Grillstuben, als auch in vornehmen Restaurants. Mit dem Pflaumenschnaps Sliwowitz, auf Serbisch Šljivovica, sind sie ein kulinarisches Markenzeichen Serbiens. Beziehungsweise: Sie sollten es sein.

Mit Sliwowitz kann man in Belgrader Lokalen eigentlich nichts falsch machen, doch mit Čevapčići steht es trotz des riesigen Angebots ganz anders. Egal ob billig oder teuer, am Grillstand oder im vornehmen Restaurant, bekommt man oft ein undefinierbares Etwas aus gehacktem Fleisch, überwürzt und zu durchgebraten, so dass man das Fleisch kaum schmecken kann.

Mein Vater vertrat felsenfest seine Überzeugung, dass er im vergangen halben Jahrhundert in Belgrad keine "richtigen" Čevapčići gekostet hatte. Er erzählte mir schwärmend, wie in seiner Geburtstadt Zrenjanin vor dem Zweiten Weltkrieg lokale Zeitungen darüber berichteten, wenn ein Grillmeister von der einen zur anderen Kneipe wechselte – sie wie man heute darüber berichtet, wenn Fußballtrainer den Club wechseln. So wichtig war das! Und so gut sollen Čevapčići damals gewesen sein. Bildrechte: IMAGO / Depositphotos

Wir neigen wohl alle dazu, einen bestimmten Geschmack aus der Kindheit zu suchen und alles andere, was uns später serviert wird, als "falsch" zu verwerfen. Mir ergeht es so mit dem Käsekuchen. Wenn er nicht genauso schmeckt, wie ihn Frau Popp Mitte der 1970er Jahre in Bonn zubereitet hatte, nörgle ich und bin bereit, mich über die Qualität des verwendeten Quarks zu streiten.

So erging es meinem Vater mit den Čevapčići in Belgrad und dem Urgeschmack, den er in Erinnerung hatte. Die Fleischköstlichkeiten, die kleinen, gehackten kulinarischen Kunstwerke, die ich ihm vorlegte, lehnte er voller Verachtung ab.