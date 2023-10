Ein weiterer Streitpunkt ist die Planung der einzelnen Stationen: So soll in der Belgrader Altstadt direkt unter dem traditionellen und beliebten Bajloni-Markt eine Metrostation gebaut werden. Es wurden bereits erste Befürchtungen laut, dass dem Markt ein ähnliches Schicksal blühe wie dem unweit entfernten "Palilula-Markt", der von einem klassischen Bauernmarkt in einen geschlossenen Glaskasten verwandelt wurde, der stark an eine Mall erinnert. Nun soll im Zuge des Metrobaus auch am Bajloni-Markt alles abgerissen und neu gebaut werden und der Markt selbst als eine Art Bazar über mehrere Stockwerke entstehen – inklusive einer neuen Tiefgarage mit 400 Plätzen. Von einer Verkehrswende ist hier nichts zu spüren. "Die Stadt traut sich nicht, in Konfrontation mit den Autofahrern zu gehen und Parkplätze auf Straßen der Innenstadt zu entfernen", schimpft Bukvić. Kritiker sagen, dass der Bau der Metro hier nur ein Vorwand sei, den Bajloni-Markt besser zu kommerzialisieren.