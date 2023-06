Aggression und Hassreden von Regierungspolitikern

Die Protestmärsche begannen nach zwei Amokläufen in Serbien am 3. und 4. Mai, bei denen 18 Menschen getötet worden sind, unter ihnen neun Kinder. Worum es den Demonstranten geht, hört man auch auf der Straße: Vučić könne überhaupt nicht normal reden, finden drei Studentinnen in Belgrad, die an jeder Demo teilgenommen haben. Immer, wenn er den Mund aufmache, rechne er mit irgendjemandem ab – und das fast jeden Tag. In über 300 direkten Fernsehansprachen wandte sich der Präsident in den vergangenen 365 Tagen an "sein" Volk.

Die Trauer nach den Amokläufen im Mai ist inzwischen in Wut umgeschlagen. Bildrechte: Andrej Ivanji Es sei verbale Aggression pur, was regierende Politiker von sich gäben, sagt ein Mann mit einem kleinen Kind. Beschimpfungen, Verleumdungen, immer herabwürdigend, immer streitlustig, stets spreche Vučić von Verrätern, finsteren Machzentren oder vom Abschaum, die ihn alle gemeinsam beseitigen wollten. Ihn, der unermüdlich für das Serbentum und die Serben kämpfe, der Serbien den größten Wohlstand in der Geschichte gebrachte hätte.

Die Menschen auf der Straße haben den Eindruck, dass die Macht-Clique, die den Präsidenten umgibt, alles nachplappert, was er sagt – bereit, das Leben des Chefs mit dem eigenen Leben zu verteidigen, obwohl sein Leben überhaupt nicht bedroht ist. Und Sender wie "TV Pink" senden das dann rund um die Uhr: endlose Tiraden über irgendwelche Feinde, die Vučić, und - ihrer verqueren Interpretation nach – damit auch den Staat und das Volk bedrohten. Die Protestierenden halten dieses Programm hingegen für nichts anderes als Hassrede.

Fortwährender Ausnahmezustand

So halte das Regime Serbien in einem fortwährenden Ausnahmezustand, spalte das Land in Befürworter und Gegner von Vučić auf, und befeuere immer mehr Aggressionen in der Gesellschaft, meint die Psychologin Ana Mirković:

Jeden Tag misshandeln uns die führenden Köpfe des Systems über Informationsprogramme. Ana Mirković, Psychologin

Und weiter: "Wenn wir uns damit abfinden, Opfer zu sein, wie sollen wir es dann unseren Kindern erklären, dass sie sich damit nicht abfinden sollen? Wie sollen sie uns glauben? Kinder lernen am meisten von Vorbildern. Wenn wir uns fügen, zeigen wir unseren Kindern ein Modell der Unterwerfung. Ich hoffe wirklich, dass diese Gesellschaft aufgewacht ist", so Mirković.

Das laute Schweigen des Westens

Obwohl es den Protestierenden schlicht um die Erhaltung und Wiederherstellung der Grundregeln des demokratischen Miteinanders geht, erhalten sie keinerlei Unterstützung aus Deutschland, der EU oder den USA. Während etwa bei den Massendemonstrationen für LGBTQI+-Rechte viele westliche Botschafter auf der Straße zu sehen waren, konnte man bei Protesten für Demokratie keine Vertreter westlicher Demokratien erkennen.

Erfuhr Unterstützung aus dem Westen: Der Europride in Belgrad. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Vučić ist für den Westen immer noch der Ansprechpartner, von dem man sich eine Lösung der ewigen Krise im Kosovo erhofft, oder, irgendwann einmal, die Verhängung der Sanktionen gegen Russland. Da will man – so hat es den Eindruck – wegen irgendwelcher demokratischen Werte nicht zusätzlich die Lage verkomplizieren. So beschränkt man sich in Brüssel auf verbale Kritik an Vučić und seiner Gefolgschaft oder auf kritische Berichte über Serbien ohne jegliche Konsequenzen.