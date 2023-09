Vučić erklärte dabei, was er gerade tut: "Ich mache jetzt die Mayo aufs Brot, jetzt nehme ich die Wurst..." Danach legte er genau drei dünne Scheiben Wurst auf die enorme Brotmenge, die Minister machten es ihm nach und begannen, fleißig zu kauen. Der Präsident wurde beim Kauen allerdings nicht gefilmt.

Viele Serben lachten oder weinten – oder taten beides gleichzeitig – wegen der grotesken Performance des Präsidenten. Witze wurden gemacht, wie zum Beispiel: Die präsidiale Billigwurst sei zum Fasten geeignet – warum? – weil gar kein Fleisch enthalten sei.

Doch Vučić ist kein Clown. Er ist ein begabter Populist, und das hat er schon oft bewiesen. Was manchen wie eine Groteske vorkommt, haben Werbeexperten mit Focusgruppen untersucht, so auch die jüngste Kampagne "Besserer Preis" mit der billigen Wurst.

Supermarkt in Belgrad: Immer mehr Serben merken beim Einkauf, dass sie sich durch die Inflation weniger leisten können als früher. Bildrechte: IMAGO / Winfried Rothermel Denn trotz der weitgehenden Unterordnung der Medien und der tausendmal wiederholten Märchen vom nimmer besseren Leben: In Wahrheit sinkt der Lebensstandard in Serbien, und diejenigen, bei denen das Geld nur für Essen, Miete und Rechnungen reicht, und das ist die Mehrheit der Serben, spüren am eigenen Leibe, dass sie immer ärmer werden.

Ćulibrk erklärte nach dem öffentlichen Wurstessen des Präsidenten: In drei Jahren seien die Nahrungsmittelpreise in Serbien um rund 57,8 Prozent gestiegen. In der gleichen Zeit seien die Renten im Schnitt um 36 Prozent und das Medianeinkommen um 43 Prozent gestiegen. Wie kann Vučić also angesichts dieser Zahlen die bedürftigen Menschen überzeugen, dass sie unter seiner Herrschaft immer besser leben?

Propaganda im Fernsehen

Kann er nicht mehr. Aber er kann ihnen drastisch verbilligte Produkte anbieten und sie überzeugen, dass sie verrecken würden, wenn er die Macht verlöre, denn alle, die gegen ihn sind, seien Bösewichte und Feinde Serbiens, das sie ausplündern wollten.

Diese Propaganda wirkt – auch deshalb, weil sich rund 80 Prozent der Serben übers Fernsehen informieren und die Mehrheit von ihnen die beiden einzigen regimekritischen Sender nicht empfangen kann. Sie empfangen Vučić – fast jeden Tag.

Und sie verfängt, weil viele Menschen tatsächlich in kargen Verhältnissen leben oder gar Not leiden. In Serbien leben 1,65 Millionen Rentner und eine Durchschnittsrente betrug in diesem Jahr laut dem staatlichen Statistikamt rund 37.800 Dinar (umgerechnet 323 Euro). Rentner stellen etwa ein Viertel aller Wahlberechtigten in Serbien.

Besonders Rentner müssen in Serbien durch die Inflation kürzer treten. Bildrechte: IMAGO / Bihlmayerfotografie Mehr als 445.000 Serben leben unter der Armutsgrenze. Ein Drittel der Einwohner kommt nur schwer über die Runden, während fast die Hälfte Schwierigkeiten hat, mit ihren Einkommen auszukommen, so die offizielle Statistik. Und neue Preissteigerungen sind für den Herbst angesagt: bei Fernwärme, Gas, Holz und Kohle, um nur einige Beispiele zu nennen.

Kein Wunder, dass die Nachfrage nach den Billigprodukten riesig ist. Viele Menschen sprechen von der "Vučić-Wurst" oder vom "Vučić-Waschmittel". Sie empfinden den Präsidenten als ihren Erlöser, nicht als den Verantwortlichen für ihre Misere.

Billigwurst als Wahlkampfgeschenk?

Und Vučićs Rechnung ist einfach: Gewinne die Herzen – und den Magen – der Verarmten, und du gewinnst die Wahlen. Und die Wahlen rücken immer näher: Im Frühjahr finden Kommunalwahlen sowie Wahlen in der autonomen Provinz Vojvodina statt, außerdem hat Vučić vorgezogene Parlamentswahlen in Aussicht gestellt. Die Opposition fordert vorgezogene Wahlen in Belgrad, wo Vučićs Serbische Fortschrittspartei (SNS) am wenigsten Rückhalt hat.