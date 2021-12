Der Duft von Tannennadeln liegt im Wohnzimmer in der Luft, auf dem Tisch dampft frisch gebratener Fisch, es gibt Kartoffelsalat. Dazu läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Tschechien der Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Ein Weihnachtsabend ohne diesen Film ist für viele tschechische Familien undenkbar. Das Original entstand 1973 als Koproduktion der Prager Barrandov Filmstudios und der ostdeutschen DEFA. In den Hauptrollen sind die tschechischen Schauspieler Libuše Šafránková als Aschenbrödel und Pavel Trávníček als Prinz zu sehen. Der Prinz passt Aschenbrödel in der Verfilmung von 1973 den verlorenen Schuh an. Bildrechte: dpa

Norwegische Popsängerin ist neues Aschenbrödel

Doch pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsfest bekommt der Märchenklassiker Konkurrenz durch eine norwegische Neuverfilmung, bei der die Popsängerin Astrid Smeplass die Rolle des Aschenbrödels übernimmt. "Tre nøtter til Askepott" ("Drei Nüsse für Aschenputtel") will die Herzen neu erobern, wie einst vor 48 Jahren das deutsch-tschechische Original. Am Wochenende ist der Streifen erstmals in Tschechien als Filmvorschau zu sehen, ab 23. Dezember kommt er dann in die tschechischen Kinos. In Deutschland kann man die Neuverfilmung bereits ab dem 20. Dezember bei einem Streamingdienst sehen.

Vorbildfigur für junge Mädchen

Zu sehen gibt es von der norwegischen Variante bislang nur einen knapp zwei Minuten langen Trailer. Doch schon der macht deutlich, dass Vieles mit der Originalfassung identisch ist. Natürlich fehlt auch die Szene, in der Aschenbrödel dem Prinzen einen Schneeball an den Kopf wirft, nicht. Die norwegische Darstellerin Astrid Smeplass hält das Aschenbrödel für eine Vorbildfigur für junge Mädchen. Die 24-Jährige sagte dem norwegischen TV-Sender NRK: "Man folgt ihrer Reise, auf der sie anfangs unterdrückt wird. Doch schließlich glaubt sie an sich selbst und beginnt, sich zu wehren. Sie reitet schnell und jagt, obwohl sie ein Mädchen ist". Die norwegische Sängerin und Aschenbrödel-Darstellerin Astrid Smeplass Bildrechte: Bontonfilm CZ

Internationaler Durchbruch durch Rolle

Für den Film musste Smeplass selbst Reiten und Bogenschießen lernen, anders als einst die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková, die schon reiten konnte, als sie die Rolle als 19-Jährige übernahm. Dank des Aschenbrödels wurde Šafránková weltberühmt, sie war die Prinzessin der Herzen vieler Generationen, täglich soll sie zu Lebzeiten hunderte Briefe erhalten haben. Als sie im Juni dieses Jahres einem Krebsleiden erlag, trauerten unzählige Fans um sie. Šafránková spielte in fast 150 Kino- und Fernsehfilmen mit, zum Beispiel in "Die kleine Meerjungfrau" und "Der Prinz und der Abendstern" oder im Kinofilm "Kolya", der 1996 den Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" gewann. Sie stand in Prag zudem lange Jahre als Mitglied eines Kammerensembles auf der Theaterbühne.

Schauspielerin Libuše Šafránková – im Oscar-prämierten Drama "Kolya" war sie in der Rolle der Sängerin Klara zu sehen. Bildrechte: MDR/Martin Kubica

Erregte Gemüter in Tschechien

Wie stark sich die tschechische Fangemeinde mit dem eigenen Aschenbrödel identifiziert, zeigt jetzt auch die Diskussion um das norwegische Remake. Idee und Umsetzung erregen die Gemüter der Tschechen, für die der Filmklassiker seit Jahren in Umfragen der beliebteste Weihnachtsfilm ist. Die 62-jährige Jana aus Prag sagt: "Ich mag keine Remakes, es gibt nur ein einziges Aschenputtel. Mir gefällt auch nicht, dass jemand unsere Libuše Šafránková kopiert". Auch der 30-jährige Prager Tomáš reagiert mit Kritik. Zwar sei er froh, dass in der Neuverfilmung progressive Themen aufgegriffen würden. Aber wirkten sie "oft wie gezwungen, zu aufdringlich, dass es mich stört oder ich sie grotesk finde." So sollen laut Ankündigung des Filmverleihs im neuverfilmten Märchen zwei sich küssende Männer zu sehen sein – eine Szene, die im Original von 1973 unvorstellbar gewesen wäre. Als Prinz ist an der Seite von Astrid Smeplass der Schauspieler Cengiz Al zu sehen. Bildrechte: Bontonfilm CZ

Drei Eicheln statt drei Haselnüsse

In den sozialen Netzwerken und in den tschechischen Medien werden die beiden Verfilmungen verglichen, ereifern sich Kritiker über die norwegische Produktion, von der aber bislang gar nicht mehr als der Trailer zu sehen ist. So fragen sich viele Tschechen, warum das norwegische Aschenputtel drei Eicheln erhält statt drei Haselnüsse.



Völlig anders ist auch die Filmmusik. Im tschechischen Original ist die "goldene Stimme aus Prag", Karel Gott, zu hören, der übrigens in der DDR-Variante durch eine Instrumentalmusik ersetzt wurde. In der norwegischen Neuauflage stammt der opulente Soundtrack vom norwegischen Komponisten und Jazzmusiker Gaute Storaas – eingespielt vom slowakischen Bratislava Symphony Orchestra. Als norwegische Kulisse diente unter anderem das Freilichtmuseum Maihaugen in Lillehammer, während das deutsch-tschechische Original auf Schloss Moritzburg nahe Dresden, in den Barrandov Filmstudios Prag sowie auf der tschechischen Burg Švihov gedreht wurde.

Schloss Moritzburg bei Dresden war Filmkulisse für die deutsch-tschechische Produktion von 1973. Bildrechte: Torsten Hegewald

Märchen als beliebte Weihnachtsfilme