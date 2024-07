Gartenzwerge gelten heute vielen als geschmacklos und kitschig, doch das war nicht immer so – in früheren Jahrhunderten schmückten sie die Gärten der Aristokratie und der reichen Bourgeoisie und galten als Synonym erlesenen Geschmacks. Im Salzburger Zwergelgarten stehen beispielsweise Marmorgnome, die über 320 Jahre alt sind. Sie gehen auf Kupferstich-Karikaturen des französischen Grafikers Jacques Callot vom Anfang des 17. Jahrhunderts zurück.



Schon Ende des 18. Jahrhunderts sind Gartenzwerge so verbreitet, dass sie Eingang in die Literatur finden: Goethe schreibt in seinem Epos "Hermann und Dorothea" über einen "in der ganzen Gegend" berühmten Garten mit "farbigen Zwergen". Ihre größte Blütezeit erleben die Figuren aber der Regensburger Kulturwissenschaftlerin Esther Gajek zufolge ungefähr von der Reichsgründung 1871 bis zum Anfang der 1920er Jahre. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt im thüringischen Gräfenroda sogar die Serienproduktion von Gartenzwergen, die von dort bis nach Großbritannien exportiert werden.



Auch heute sind die Figuren nicht nur in den deutschsprachigen Ländern beliebt. Medienberichten zufolge gab es auf den britischen Inseln nach der Coronapandemie, als das Gärtnern als Freizeitgestaltung alle Rekorde bracht, nicht ausreichend Gartenzwerg-Nachschub. Interessant auch: In Basel in der Schweiz wurde 1984 die Internationale Vereinigung zum Schutz der Gartenzwerge gegründet – echte Gartenzwerge müssen nach ihrer Definition eine Zipfelmütze tragen und aus natürlichen Materialien wie Lehm, Ton oder Holz hergestellt sein – doch da wären die Komposit-Zwerge aus Nowa Sól bereits durchgefallen!