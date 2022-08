Kaunas versteht den Titel als Europäische Kulturhauptstadt als Chance, sich Europa vorzustellen. Wer die Stadt besucht, ist beeindruckt von der vielfältigen Architektur, der lebendigen Streetart-Szene und der multikulturellen Atmosphäre. Ein Rundgang.

1. Streetart: Leja Goldberg und ihr Gedicht "Heimat"

Leja Goldberg wuchs nach ihrer Geburt 1911 in Königsberg in Kaunas auf. 1935 ging sie nach Israel, wo sie eine bekannte Dichterin und Autorin wurde. Das Streetart-Bild in Kaunas in der Altstadt ist berührend. Es zeigt ein großes Portrait von Goldberg und daneben ihr Gedicht "Heimat" in Litauisch und Hebräisch. Geschaffen hat das Bild der junge Künstler Linas Kaziulionis aus Kaunas. Streetart in Kaunas: Leja Goldberg Bildrechte: MDR/Frank Rugullis

2. Eine Moschee mitten in Kaunas

Man traut seinen Augen nicht: eine Moschee im Baltikum. Sie steht am Rande des ruhigen Friedensparks. Erbaut wurde sie in den 1930er Jahren. Schon seit dem 14. Jahrhundert leben in der Region Krim-Tataren, eine muslimische Minderheit in Russland. Durch verschiedene Kriege wurden sie auch hierher verschlagen. Die Moschee ist die einzige in Litauen und ein Kleinod in der multikulturellen Stadt. Eine Moschee in Kaunas, die einzige in Litauen Bildrechte: MDR/Frank Rugullis

3. Das Sugihara-Haus

Auf einem Hügel in einem Villenviertel steht das Sugihara-Haus. In der Zeit, als Kaunas von 1920 bis 1940 Hauptstadt von Litauen war, lebte hier der japanische Konsul Chiune Sugihara. Er rettete 6.000 Juden vor dem Tod, in dem er entgegen den Vorschriften sehr großzügig Visa für Japan vergab. 1984 wurde der Diplomat von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zum "Gerechten unter den Völkern" erklärt, das ist ihre höchste Ehrung. Der Sitz des früheren japanischen Botschafters Sugihara Bildrechte: MDR/Frank Rugullis

4. Kaunas Zukunft: die Zalgiris-Arena

2011 zur Basketball-Europameisterschaft wurde dieser Tempel eröffnet. Kein Bericht über Kaunas kommt ohne Basketball aus. Litauens Serienmeister Zalgiris Kaunas spielt hier. Eigentümer und Präsident ist Basketball-Legende Arvydas Romas Sabonis. Die Arena ist ein selbstbewusstes Zeichen der Stadt, dass sie Zukunft kann. 2011 eröffnet: die Zalgiris-Arena Bildrechte: MDR/Frank Rugullis

5. Streetart am Gebäude des litauischen Rundfunks

Streetart prägt die Stadt in besonderer Weise. 2016 bemalte der litauische Künstler Tadas Vincaitis-Plūgas das Gebäude des Litauischen Rundfunks in der Innenstadt. Er verwendete für das beeindruckende Bild alte Fotografien und gestaltete das Kunstwerk wie ein Suchbild. Man sitzt in dem halboffenen Innenhof und kommt aus dem Staunen nicht heraus. Das Rundfunkgebäude mit Streetart Bildrechte: MDR/Frank Rugullis

6. Das Nationale Kunstmuseum Čiurlionis