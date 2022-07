"Habt Ihr gewusst, dass Litauen der größte Staat Europas war? Klingt verrückt, was?", fragt die Mittvierzigerin Violeta eine Handvoll Touristen auf dem Kathedralplatz von Vilnius. "Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert haben unsere Fürsten so viel Territorium erobert, dass wir flächenmäßig der größte Staat waren." Dann geht die Fremdenführerin mit ihrer Gruppe durch engen Gassen der Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Hier sind heute deutlich mehr Urlauber unterwegs als in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren – aber immer noch zu wenig für den Geschmack der Tourismusbranche.

Die drei baltischen Staaten gehörten bis 1991 unfreiwillig zur Sowjetunion, grenzen an Russland und haben sich seit Beginn des Krieges besonders hervorgetan, was etwa Sanktionsforderungen gegen Moskau und Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. So kommen sie immer wieder mit ihrem großen Nachbarn in Konflikt: Zuletzt drohte Russland Litauen Vergeltung an, weil das Land den Transit von Waren und Menschen durch litauisches Territorium in die russische Exklave Kaliningrad eingeschränkt hatte. Berichte über solche Drohungen verunsichern potenzielle Urlauber aus dem Westen, glaubt die litauische Tourismus-Expertin Gončarova. Deshalb betont sie auch, dass Estland, Lettland und Litauen Mitglieder der EU und der NATO sind – mit Kampfverbänden aus vielen Staaten, darunter auch aus Deutschland, vor Ort.