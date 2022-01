Die Menschen neigen dazu, ihre reichen Nachbarn mit Misstrauen und Neid zu betrachten, selbst wenn diese stets versuchen, höflich und freundlich zu sein. So ist es auch bei diesen Nationen. Deutschland ist für Polen ein Vorbild, aber auch eine Quelle der Frustration, die auf die Frage hinausläuft: "Warum kann es bei uns nicht endlich so sein wie in Deutschland?" Wenn sich dieser Frust zusätzlich mit dem noch nicht verarbeiteten Trauma des Zweiten Weltkriegs mischt, bildet das einen perfekten Nährboden für antideutsche Phobien.



Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind 30 Jahre nach der Unterzeichnung der Verträge reifer geworden, aber immer noch weit entfernt von der "freundschaftlichen Zusammenarbeit", die im Titel des Vertrags steht, der vor drei Jahrzehnten in Kraft getreten ist. Das liegt wohl auch daran, dass wir uns in diesen 30 Jahren so gut kennen gelernt haben wie nie zuvor. Die letzten 30 Jahre waren Jahre einer noch nie dagewesenen Nähe. Dies hat uns ermöglicht, die vielen Unterschiede zu entdecken, die uns trennen. Es wird spannend sein zu sehen, wo wir in weiteren drei Jahrzehnten sein werden.