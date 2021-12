Im Oktober 2020 wurde das ohnehin äußerst restriktive Abtreibungsrecht in Polen so weit verschärft, dass es de facto einem Abtreibungsverbot gleichkommt. Trotz massenhafter Proteste wollen katholische Fundamentalisten nun die letzten noch verbliebenen Ausnahmen davon abschaffen und für illegale Schwangerschaftsabbrüche dieselben Strafen wie für Mord einführen lassen.

Im Oktober 2020 wurde das ohnehin äußerst restriktive Abtreibungsrecht in Polen so weit verschärft, dass es de facto einem Abtreibungsverbot gleichkommt. Trotz massenhafter Proteste wollen katholische Fundamentalisten nun die letzten noch verbliebenen Ausnahmen davon abschaffen und für illegale Schwangerschaftsabbrüche dieselben Strafen wie für Mord einführen lassen.

Im Oktober 2020 wurde das ohnehin äußerst restriktive Abtreibungsrecht in Polen so weit verschärft, dass es de facto einem Abtreibungsverbot gleichkommt. Trotz massenhafter Proteste wollen katholische Fundamentalisten nun die letzten noch verbliebenen Ausnahmen davon abschaffen und für illegale Schwangerschaftsabbrüche dieselben Strafen wie für Mord einführen lassen. Bildrechte: imago images/NurPhoto

Nach Ansicht der Initiatoren reicht das Urteil des Verfassungsgerichts, das eine von drei gesetzlichen Ausnahmen vom Abtreibungsverbot – eine schwere, irreversible Schädigung des Fötus – aufgehoben hat, nicht aus , denn die "Verfolgung von Abtreibungsdelikten" sei dadurch nicht geregelt: "Das Strafgesetzbuch in seiner jetzigen Form ist überhaupt nicht auf die Bekämpfung von Abtreibungskriminalität vorbereitet, die zu einem großen Teil auf dem Handel mit Abtreibungsmitteln und der Ermöglichung von Abtreibungen außerhalb medizinischer Einrichtungen beruht" – lesen wir in der Begründung.

Der Entwurf basierte auf einer Idee, die im polnischen Recht und in der Medizin bisher unbekannt war – das Strafgesetzbuch sollte den Begriff "Kind" neu definieren: "Ein Kind ist ein menschliches Wesen in der Zeit von der Empfängnis bis zur Volljährigkeit". Und: "Ein gezeugtes Kind ist ein Kind in der Zeit bis zum Beginn der Entbindung". Die Folge: Die strafrechtlichen Bestimmungen zum Mord würden nei einer solchen Definition auch für den Schwangerschaftsabbruch gelten – und zwar in jedem Fall, ohne Ausnahmen.