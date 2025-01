In den letzten Jahrzehnten hat sich das Leben auf dem Land in Polen sehr verändert – nicht nur weil es jetzt dort auch Internetzugang oder modernere Infrastruktur gibt. Auch das Bewusstsein der Menschen, die "Denke", ist anders geworden, glauben die Frauen vom Verein. Neben den traditionellen, relativ kleinen Bauernhöfen gibt es inzwischen auch große landwirtschaftliche Betriebe, die mehrere hundert Hektar Land bewirtschaften. Ebenso gibt es Menschen, die zwar auf dem Land leben, aber in der Stadt ein Unternehmen betreiben. Und die Frauen? Viele wollen sich heute weiterentwickeln und überholen die Männer oft in Sachen Karriere. Sie studieren und verdi enen ihr eigenes Geld – was sehr oft damit verbunden ist, dass sie ihre Heimatdörfer verlassen.

Die Frauen aus dem Verein in Łapy dagegen sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Und nicht nur das: Sie sehen sich gerne in der Rolle der Haus- oder Landfrau, spielen aber mit dieser Konvention. Łapińska erzählt, dass sie natürlich auch Workshops zur traditionellen Backkunst organisieren. Eine Woche später gibt es dann aber auch mal ein Treffen mit lokalen Unternehmerinnen. Neulich haben die Frauen eine gemeinsame Ballonfahrt organisiert. Auch der Name ihres Vereins "Frauen in High Heels" spielt auf die moderne, selbstbewusste Frau an, die sich eben – manchmal – auch in Stöckelschuhen fortbewegt.