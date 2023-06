Wunderglaube Ist in Polen die Muttergottes erschienen?

Die Kleinstadt Parczew im Osten Polens war einst für ihre Essig- und Senffabrik bekannt. In den letzten Wochen nun macht sie Schlagzeilen, weil Einwohner glauben, dort an einer Eiche eine "Erscheinung" ausgemacht zu haben. Bilden die Risse und Verfärbungen in der Rinde die Jungfrau Maria ab? Oder etwa Jesus selbst?

Die vermeintliche Marienerscheinung von Parczew: Den hellen Fleck auf der Baumrinde interpretieren manche Gläubige als das Gesicht der Muttergottes. Bildrechte: Adam Kościańczuk Einige Polen pilgern nun zu dem Ort, den sie neuerdings für heilig halten. Sie versammeln sich vor dem Baum, sie beten, singen und zünden Kerzen an. Manche küssen die Rinde der Eiche, berühren den Baum mit den Händen oder knien vor ihm. Andere sitzen auf einer Bank und spielen Kirchenlieder von ihren Smartphones ab.



"Ich glaube daran, dass es eine Erscheinung ist. Ich habe alles von meinen Freunden erfahren und bin gleich dahin gegangen. Es ist ein Zeichen der Vorsehung Gottes", sagt eine Einwohnerin. Eine Andere, die in der Nähe des berühmten Baumes lebt, ist derselben Meinung: "Es ist etwas, das unser Gott uns sagen will: Ich habe Angst vor dem Krieg".

Spott und Mitleid in den sozialen Medien

Internet-User begegnen dem vermeintlichen Wunder mit Skepsis. Im Internet ergießt sich Spott über Parczew, nebst Beileidsbekundungen für die Einwohner des hinter dem "Wunderbaum" stehenden Wohnhauses, die die frommen, aber nicht immer wohlklingenden Gesänge der Pilger ertragen müssen.