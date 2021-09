Schwere Zeiten für Kleinbauern in Polen

Während in den meisten EU-Ländern rund 2-3 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind, liegt dieser Anteil in Polen immer noch bei etwa 10 Prozent, mit einem hohen Anteil von Kleinbauern, die von der Landwirtschaft allein nicht mehr leben können. Solche Kleinbauern haben viel zu befürchten – die landwirtschaftliche Produktion wird immer professioneller und die Kleinbauern stehen im Wettbewerb mit großen Betrieben, die auf mehreren Hundert oder Tausend Hektar Land wirtschaften und Tierproduktion im industriellen Maßstab betreiben. Es wird für sie immer schwerer, den hohen Anforderungen der Handelsketten, den epidemiologischen Standards und den Umweltauflagen zu genügen, so dass Kleinbetriebe aus der polnischen Landschaft allmählich verschwinden.

Soziale Wohltaten wirken nicht mehr

Lange Zeit gelang es der PiS, ihre Vormachtstellung auf dem Land zu behalten – und gerade die Stimmen der Landbevölkerung hatten ihr die letzten Wahlsiege beschert. Das neue Kindergeld "500 plus" und die 13. Rente kamen in den im Schnitt immer noch etwas ärmeren ländlichen Gebieten besonders gut an. An die vielfach kritisierten Privilegien der Kleinbauern wagte sich die PiS nicht heran: Statt der regulären Einkommens- und Umsatzsteuer zahlen sie nur eine günstige Hektarpauschale und an die Sozialversicherung führen sie nur sehr niedrige Beiträge ab. Bildrechte: imago images/NurPhoto

Unerfüllte Wahlversprechen, ungelöste Probleme der Landwirtschaft

Doch inzwischen bricht das politische Monopol der PiS auf dem Land zusammen, weil sie viele ihrer Wahlversprechen nicht eingehalten hat. Das wichtigste davon: Polnische Bauern sollten dieselben EU-Zahlungen bekommen, wie Landwirte aus den alten EU-Ländern, die etwa 30 Prozent mehr pro Hektar erhalten. Ebenso ist die versprochene Aufstockung des polnischen Schweinebestands nicht erfolgt, ganz davon zu schweigen, dass die Regierung im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest und Vogelgrippe versagt. Auch das Verbot, landwirtschaftliche Flächen an Nicht-Landwirte zu verkaufen, hat sich als Flopp erwiesen und wurde wieder gelockert – statt Bodenspekulationen einzudämmen, hat es Bauern nur das Leben schwer gemacht. Ungelöst bleibt auch die Frage, wie Pandemieverluste ausgeglichen werden, denn die Schließung der Gastronomiebetriebe im Lockdown bedeutet für viele Landwirte große Absatzeinbrüche. So ist es kaum verwunderlich, dass die PiS-Partei im letzten Jahr laut einer CBOS-Umfrage mehr als 10 Prozentpunkte auf dem Land verloren hat. Dass Stimmen im ländlichen Raum der PiS-Partei sicher sind, weil die Bevölkerung dort konservativer ist, oder dass sie mit sozialen Wohltaten gekauft werden können, war in der PiS-Partei offenbar ein weit verbreiteter Irrglaube.

Agrounion bald im Parlament?