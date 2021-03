Markt nicht groß genug

Aber auch Experten schlagen Alarm. Wiesław Godzic ist Kultur- und Medienwissenschaftler an der Universität in Breslau. Er ist Experte für Popkultur und audiovisuelle Medien. Für ihn ist es keine Überraschung, dass die Radiosender so geschlossen und schnell auf das geplante Gesetz reagiert haben: "Die Radiosender sind gegen das Gesetz, weil sie sehen, wie die Situation auf dem Markt ist." Der Markt richte sich nach dem Hörer und für noch mehr polnische Musik sieht er keinen Platz in den Programmen. Der polnische Musikmarkt sei schlicht zu klein und "wenn die Quote erhöht wird, wird die Qualität leiden. Wir werden nicht so viel wertvolle Musik finden. So viele Repräsentanten hat die polnische Musik nicht", erzählt er im Gespräch. Streaming-Dienste wie Spotify sind auch in Polen längst harte Konkurrenz für die klassischen Radiostationen. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

Radioquoten sind nicht neu

Die Radioquoten zur Förderung heimischer Musik sind kein neues Instrument. Es gibt sie in vielen Ländern Europas - wenngleich die Interessen und Ziele sicherlich verschieden sind und waren. So gab es in der DDR eine Quote von 60 Prozent für Musik aus einheimischer Produktion. Und auch Frankreich führte 1994 eine Quote für einheimische Songs ein, um die damals stark geschwächte französische Musikindustrie vor dem Untergang zu retten. Bis heute müssen die Radiosender mindestens 40 Prozent französischsprachige Musik im Programm unterbringen. Obwohl die Quote auch in Frankreich anfangs heftig kritisiert worden war, galt sie schon kurze Zeit später als großer Erfolg. Viele sehen in ihr den Grundstein für eine neue Generation französischer Künstler. Im Unterschied zum polnischen Musikmarkt ist der französische jedoch deutlich größer, da die Sprache von viel mehr Menschen gesprochen wird. Wiesław Godzic, der Kultur- und Medienwissenschaftler von der Universität in Breslau, bezweifelt daher, dass eine ähnlich positive Entwicklung wie in Frankreich auch in Polen eintreten würde.

Vorwurf der Politisierung

Die Erhöhung der Quote hält Godzic vor allem für einen politisch motivierten Vorschlag, der in erster Linie nichts mit der Förderung der polnischen Kultur zu tun hat. "Ich sehe darin nur einen weiteren Mosaik-Stein einer Strategie, dass alles national und patriotisch sein soll." Die Regierungspartei PiS sei fasziniert von der "nationalen Idee". "Sie müssen aufhören vorzutäuschen, dass sie besser als die Hörer selbst wissen, was diese wollen."

Dass der Quoten-Vorschlag künftig helfen könnte, polnische Musik präsenter zu machen, glaubt Godzic nicht: "Der Markt funktioniert so nicht. Der Markt muss erst einmal Interesse haben, und da ist es völlig egal, ob es polnische, französische oder englische Musik ist, sie muss gut sein." Der Markt denke nicht national, sondern ästhetisch. Auch die Sender argumentieren, dass die geplante Quote den betroffenen Künstlern gar nicht helfen würde. Sie fürchten, dass sie durch die Quote Hörer verlieren und damit auch Werbeeinnahmen. Und dann müssten sich viele wohl aus Konzert-Kooperationen mit polnischen Künstlern zurückziehen. Konzertgenuss im Auto oder unter der Dusche? Radio macht es möglich. Auch durch aufwendige und kostenintensive Koproduktionen. Bildrechte: IMAGO / Gottfried Czepluch

Bisher weit entfernt von 49 Prozent