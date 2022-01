Der serbische Tennisstar Novak Djokovic will sich nicht gegen Corona impfen lassen. Dass es so mit der Einreise zu den Australian Open schwierig werden würde, dürfte ihn nicht überrascht haben. Als er am vergangenen Donnerstag über Instagram vom Flughafen meldete, dass er eine medizinische Ausnahmegenehmigung für die Einreise erhalten hätte, jubelte ganz Serbien. Neun Mal hatte Novak Djokovic in Melbourne gesiegt, ein weiterer Triumph würde ihn als besten Tennisspieler aller Zeiten bestätigen.

Doch als Djokovic in Melbourne landete, begann das Tohuwabohu. Die Grenzpolizei verweigerte ihm die Einreise und verhörte ihn stundenlang. Djokovic weigerte sich, wieder auszureisen und landete in einem Abschiebehotel, in dem er tagelang isoliert blieb. Seine Anwälte klagten, der zuständige Richter entschied am Montag zu Djokovics Gunsten. Wieder jubelte Serbien, als hätte er in einem Grand Slam Finale gewonnen. Und dabei beginnt das Turnier doch erst am 17. Januar.

Serbische Medien klagen über Kampagne gegen Djokovic

Novak Djokovic, laut Statistik schon jetzt der beste Tennisspieler aller Zeiten, ist schlicht der serbische Nationalheld. Ihn des versuchten Visabetruges zu bezichtigen wurde daheim gemeinhin als eine Ohrfeige für das "allgemeine Serbentum" wahrgenommen. Und so protestierten Serbiens Staatspräsident Vučić und Regierungschefin Brnabić bei den australischen Behörden, drohten mit einer Verschlechterung der bilateralen Beziehungen. Fans von Novak Djokovic entrollen vor dem Abschiebehotel in Melbourne ein Transparent. Dem serbischen Tennis-Superstar wurde zunächst die Einreise nach Australien verweigert und er durfte das Hotel nicht verlassen. Bildrechte: IMAGO / AAP

Novaks Vater Srđan Djokovic verglich vor laufenden Kameras die Situation seines Sohnes sogar mit den Leiden Jesu Christi am Kreuz. Die meisten Serben störten sich offenbar nicht an diesem Vergleich. Für die Tageszeitung Informer ist es der "Skandal des Jahrhunderts". Die Australier seien "nicht normal", seien Djokovics "Peiniger", ja sogar seine "Henker. In Talkshows im TV-Sender Pink sprach man von einer "Verschwörung gegen den Serben", von Australien als einem "Land der Nachfahren von Kriminellen", von einer "Bestrafung", einer "unerhörten" Behandlung und "katastrophalem" Versagen der australischen Behörden. Sowohl die Gäste im Studio als auch die Moderatoren empörten sich darüber, wie der beste Tennisspieler der Welt "schickaniert" würde.

Die Zeitung Srpski Telegraf sah den ungeimpften Djokovic als einen Kämpfer gegen das Unrecht. Das Blatt zog Parallelen zu Muhammed Ali und Jessie Owens, als ob der Tennisstar wegen seines Protests gegen Krieg oder Rassismus "verhaftet" worden sei. Fast alle serbische Medien meinten, Djokovic sei grundlos "verhaftet" worden und nannten das Abschiebehotel, in dem er ausharren musste, ein "Gefängnis".